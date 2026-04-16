盤後速報 - 青松健康(6931)下週(4月23日)除息0.24元，預估參考價49.96元
鉅亨網新聞中心
青松健康(6931-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.24元。
以今日(4月16日)收盤價50.20元計算，預估參考價為49.96元，息值合計為0.24元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
青松健康(6931-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為長期照顧服務。近5日股價上漲0.5%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|50.20
|0.24
|0.48%
|0.0
|2025/12/22
|88.5
|0.12
|0.14%
|0.0
|2025/09/16
|88.5
|0.12
|0.14%
|0.0
|2025/07/29
|88.5
|0.48
|0.54%
|0.0
|2024/07/17
|108.0
|0.09
|0.08%
|0.88
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