search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 青松健康(6931)下週(4月23日)除息0.24元，預估參考價49.96元

鉅亨網新聞中心

青松健康(6931-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.24元。

以今日(4月16日)收盤價50.20元計算，預估參考價為49.96元，息值合計為0.24元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

青松健康(6931-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為長期照顧服務。近5日股價上漲0.5%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 50.20 0.24 0.48% 0.0
2025/12/22 88.5 0.12 0.14% 0.0
2025/09/16 88.5 0.12 0.14% 0.0
2025/07/29 88.5 0.48 0.54% 0.0
2024/07/17 108.0 0.09 0.08% 0.88

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37132.02+1.12%
青松健康50.2+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty