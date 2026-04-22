盤後速報 - 科妍(1786)下週(4月29日)除息1.91元，預估參考價62.19元
鉅亨網新聞中心
科妍(1786-TW)下週(4月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.91元。
以今日(4月22日)收盤價64.10元計算，預估參考價為62.19元，息值合計為1.91元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/29
|64.10
|1.90885
|2.98%
|0.0
|2025/04/25
|95.1
|3.23959
|3.41%
|0.0
|2024/07/24
|114.5
|2.40756
|2.1%
|0.0
|2023/07/26
|95.3
|1.98011
|2.08%
|0.0
|2022/07/18
|40.0
|1.4176
|3.54%
|0.0
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