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鉅亨速報

盤後速報 - 科妍(1786)下週(4月29日)除息1.91元，預估參考價62.19元

鉅亨網新聞中心

科妍(1786-TW)下週(4月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.91元。

以今日(4月22日)收盤價64.10元計算，預估參考價為62.19元，息值合計為1.91元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/29 64.10 1.90885 2.98% 0.0
2025/04/25 95.1 3.23959 3.41% 0.0
2024/07/24 114.5 2.40756 2.1% 0.0
2023/07/26 95.3 1.98011 2.08% 0.0
2022/07/18 40.0 1.4176 3.54% 0.0

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