鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-15 19:05

科妍 (1786-TW) 今 (15) 日公告，取得台灣發明專利「製造包含特安皮質醇之交聯透明質酸 (玻尿酸) 凝膠之方法及交聯透明質酸凝膠」，該專利技術為用於含有特安皮質醇的交聯透明質酸凝膠的製造，可用於治療骨關節炎，此次獲得新專利，有助鞏固領導地位。

科妍透明質酸取得台灣發明專利，鞏固領先地位。(圖：shutterstock)

科妍指出，特安皮質醇 (triamcinolone) 是一類皮質類固醇，皮質類固醇是由腎上腺皮質製造及分泌的類固醇激素，也可由人工合成，常用在關節內注射，可緩解骨關節炎患者發炎及疼痛，搭配交聯透明質酸在關節內注射效果更佳。

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科妍進一步提到，透過自家獨家 CHAP 透明質酸交聯平台專利技術，配合新開發的粒子均勻分散技術，使得皮質類固醇均勻分散在交聯透明質酸凝膠產品中，該產品中藥物具緩釋效果，延長皮質類固醇的消炎鎮痛功效。

科妍表示，新獲得的專利範圍包括製造方法，以及組成物專利，可阻隔同業在同類產品的開發進程，以鞏固自身在市場的領導地位。