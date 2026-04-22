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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至36.71元，預估目標價為1910元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對台達電(2308-TW)做出2026年EPS預估：中位數由36.29元上修至36.71元，其中最高估值44.02元，最低估值32.21元，預估目標價為1910元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值44.02(44.02)79.04143.69
最低值32.21(32.21)41.0876.53
平均值37.75(37.51)56.6799.53
中位數36.71(36.29)56.6888.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值790,032,0001,123,884,5901,696,694,410
最低值676,268,320778,352,0001,320,926,990
平均值739,829,530975,803,2201,513,087,850
中位數744,305,600984,470,5001,517,365,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS60,108,39935,228,57733,392,66532,665,728
營業收入
(單位：新台幣千元)		554,885,168421,147,557401,226,501384,443,308

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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