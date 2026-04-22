鉅亨網新聞中心 2026-04-22 09:31

全球航空產業正陷入一場由燃油價格飆升與地緣政治動盪引發的生存保衛戰。隨著各國航司紛紛加大航班取消與飛機停飛的力道，計畫在未來數月出行的全球旅客，恐將面臨航線縮減、票價上漲及臨飛前航班變更等重重困擾。

燃料儲備告急！全球航司掀停飛潮、小眾航線消失 來數月出行困擾加劇。(圖:shutterstock)

《財富》雜誌報導，這波航空業動盪的導火線始於伊朗戰爭及隨後的荷姆茲海峽封鎖危機。由於該地區石油運輸通道受阻，航空燃油成本急劇攀升，迫使全球航司進入「自保模式」。

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航空數據分析機構 Cirium 最新數據顯示，5 月份全球運力已下降約 3 個百分點，在全球前 20 大航空公司中，高達 19 家已經開始削減航班。該機構警告，若局勢未能緩解，原本預期的年度運能成長恐將轉為負成長。

歐洲航司受到的衝擊尤為明顯。荷蘭皇家航空（KLM）近期宣布取消未來一個月內阿姆斯特丹史基浦機場的 80 個航班；漢莎航空則因燃油危機與罷工壓力，採取了更為激進的手段，包括關閉旗下子公司、停飛老舊高油耗客機，並削減多條長途航線。

此外，瑞安航空及維珍大西洋航空的燃油儲備已亮起紅燈，預計僅能支撐至 5 月中旬，歐洲能源總署也坦言短期內恐面臨供應短缺。

北美與亞太地區同樣無法倖免。由於多數美國航司未對燃油價格進行對沖，正承受著最直接的財務壓力。聯合航空與達美航空已陸續宣布縮減運力並上調票價。

在亞太區，國泰航空與旗下香港快運也開始削減班次，並對長途航班徵收高昂的燃油附加費。澳洲航空則因預計燃油成本將大增數億美元，決定削減赴美與國內線運力。

業界分析師指出，這場動盪極可能衝擊即將到來的夏季旅遊旺季。隨著航空公司將資源集中在獲利較高的核心航線，許多飛往小眾目的地的航線正從全球航空版圖上消失。即便衝突能在短期內結束，受損的供應鏈與基礎設施也需要漫長的時間修復。