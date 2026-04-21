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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.47%，報98.554點
鉅亨網新聞中心
2026-04-22 01:30
截至台北時間22日01:20，
美元指數
上漲0.46點漲幅達0.47%，暫報98.554點。
歷史漲跌幅
近 1 月：-1.55%
近 1 週：-0.32%
近 3 月：-0.55%
近 6 月：-0.51%
今年以來：-0.23%
美元指數
貨幣組成
幣別
匯率
漲跌幅
歐元/美元
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美元/日元
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1.35
-0.29%
美元/加幣
1.37
0.17%
美元/瑞典克朗
9.19
0.88%
美元/瑞郎
0.78
0.42%
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