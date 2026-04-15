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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.31元，其中最高估值1.9元，最低估值1.03元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.9(1.9)2.972.242.69
最低值1.03(1.03)1.130.891.18
平均值1.38(1.38)1.881.591.64
中位數1.31(1.34)1.81.671.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.03億53.98億45.50億46.77億
最低值26.88億33.13億30.17億42.23億
平均值36.44億41.54億38.12億43.86億
中位數37.41億40.58億37.79億43.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.95-0.350.090.850.35
營業收入10.82億9.52億10.88億15.14億18.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQX

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