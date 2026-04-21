鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為24.79元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.1元，其中最高估值2.36元，最低估值1.81元，預估目標價為24.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.36)
|2.72
|3.13
|最低值
|1.81(1.81)
|1.91
|1.99
|平均值
|2.1(2.09)
|2.26
|2.42
|中位數
|2.1(2.05)
|2.21
|2.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|195.21億
|200.51億
|204.68億
|最低值
|183.61億
|186.52億
|186.51億
|平均值
|189.65億
|193.59億
|196.15億
|中位數
|189.15億
|193.49億
|195.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.51
|2.02
|1.52
|0.69
|2.50
|營業收入
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|176.89億
|198.73億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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