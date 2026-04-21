鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 19:42

金管會今 (21) 日宣布，為因應純網銀營運發展需求、引進多元股東並持續厚實資本，研擬修正「商業銀行設立標準」第 18 條之 1，針對開業滿 3 年的純網銀，大幅放寬金融業股東合計持股比例 4 成以上及專業董事人數規範，新制完成預告後最快 5 月底上路，恰逢樂天銀行進行增資規劃，若基準日在新制生效之後，將可望率先適用。

金管會銀行局副局長王允中指出，純網銀設立初期為確保遵法與專業管理，訂有較嚴格的限制，隨純網銀營運滿三年，其內控及治理已趨成熟，本次修法共有二大重點。

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一、放寬金融業持股限制。原先規定金融業股東 (限金控、銀行、保險、證券) 合計持股比例需達 40% 以上。修正後，開業滿三年，不再受合計持股逾 4 成限制，但為維持主導權，仍保留「需有至少一家銀行或金控持股超過 25%」的底線。

二、調整專業董事人數規範。原先規定要求專業董事 (含金融、金融科技、電商、電信等領域) 人數需超過全體董事 1/2。修正後，回歸一般商業銀行規定 (適用《銀行負責人資格條件準則》第 9 條)。以 9 席董事為例，純網銀原需 5 席專業董事，修法後僅需 3 席，大幅提升找尋人才的彈性。

王允中坦言，修法確實是考量到純網銀普遍面臨增資需求，目前外界不少科技業及其他企業對參與純網銀經營表達出濃厚興趣，放寬限制後，將有利於純網銀引進多元股東。

根據金管會統計，截至 2026 年 2 月，三家純網銀雖仍處於累積虧損狀態，但業務規模持續擴張，其中，連線銀行 (LINE Bank) 存款 936 億元、放款 764 億元，為目前規模最大者，並已於 2025 年 6 月增資 50 億元，實收資本額達 200 億元。連線銀行日前宣布已於去年 12 月出現單月轉盈，累虧 23.38 億元為三家中最少。

將來銀行存款 618 億元、放款 416 億元，曾於 2023 年 12 月完成減增資，維持 100 億元資本額。樂天銀行存款 423 億元、放款 234 億元 ，樂天銀行目前正有增資計畫，若法規預告期順利，最快可於 5 月底上路適用新制。

樂天銀開業至今尚未啟動增資，但累虧逾 29 億元，逼近資本額 1/3 的增資門檻。國票金上周已代子公司樂天銀公告，股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，將減資約 27.8 億元，減資比率 27.8%，預計今年第二季底或第三季再對樂天銀增資。