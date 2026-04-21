鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至1.25元，其中最高估值4.12元，最低估值-0.85元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.12(4.12)
|4.35
|2.6
|最低值
|-0.85(-0.85)
|0.12
|0.64
|平均值
|1.29(1.15)
|1.63
|1.79
|中位數
|1.25(0.76)
|1.43
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|489.23億
|515.12億
|476.74億
|最低值
|381.19億
|392.43億
|407.87億
|平均值
|429.89億
|441.52億
|443.63億
|中位數
|419.69億
|435.56億
|444.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|-3.70
|營業收入
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
|399.68億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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