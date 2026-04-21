鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-0.78元，預估目標價為222.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.67元下修至-0.78元，其中最高估值1.3元，最低估值-5.46元，預估目標價為222.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.3(1.3)
|14.72
|29.42
|37.11
|最低值
|-5.46(-5.46)
|-0.61
|1.26
|10.33
|平均值
|-0.88(-0.87)
|6.25
|13.7
|21.69
|中位數
|-0.78(-0.67)
|5.73
|13.82
|21.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.35億
|20.49億
|30.94億
|38.11億
|最低值
|9.06億
|11.60億
|15.68億
|20.06億
|平均值
|9.83億
|15.37億
|21.21億
|27.96億
|中位數
|9.98億
|15.18億
|20.99億
|27.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.47
|-4.60
|-5.27
|-5.99
|-3.68
|營業收入
|0.00
|5,004萬
|2.71億
|3.86億
|6.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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