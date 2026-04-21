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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為24.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值1.65元，最低估值0.62元，預估目標價為24.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.65(1.65)1.971.280.63
最低值0.62(0.62)0.360.80.63
平均值0.95(0.96)1.170.950.63
中位數0.88(0.86)1.090.870.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值19.47億21.07億16.31億
最低值13.46億9.99億14.60億
平均值16.32億15.06億15.67億
中位數15.88億15.08億16.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.06-0.07-0.140.060.49
營業收入8.08億7.13億7.20億9.30億14.23億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHL

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