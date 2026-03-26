鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為26.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元下修至0.94元，其中最高估值1.75元，最低估值0.62元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(1.75)
|1.99
|1.3
|0.63
|最低值
|0.62(0.62)
|0.36
|0.8
|0.63
|平均值
|1.02(1.04)
|1.17
|0.95
|0.63
|中位數
|0.94(1.04)
|1.09
|0.87
|0.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.47億
|21.07億
|16.31億
|最低值
|13.46億
|9.99億
|14.60億
|平均值
|16.33億
|15.06億
|15.45億
|中位數
|15.88億
|15.08億
|15.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.06
|-0.07
|-0.14
|0.06
|0.49
|營業收入
|8.08億
|7.13億
|7.20億
|9.30億
|14.23億
詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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