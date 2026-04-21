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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.58元，其中最高估值7.07元，最低估值4.26元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.07(6.94)9.257.975.87
最低值4.26(4.26)3.434.414.37
平均值5.51(5.44)5.845.675.34
中位數5.58(5.37)5.615.575.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.71億62.59億46.36億43.08億
最低值34.58億32.21億34.72億37.53億
平均值41.48億44.64億41.90億41.37億
中位數41.39億43.78億41.82億42.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.481.191.173.24
營業收入12.02億10.65億10.16億12.85億23.15億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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