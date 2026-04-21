鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-21 20:00

基米 (4195-TW) 為辦理創新板初次上市普通股股票承銷 (IPO) 作業，採競價拍賣及公開申購方式辦理，其中，5437 張採競價拍賣，將從 4 月 23 日至 27 日競拍投標，競拍底價 18.2 元，將於 4 月 29 日開標，預計 5 月上旬於創新板掛牌上市。

基米指出，此次 IPO 作業採競拍與公開申購方式，5437 張採競價拍賣，將從 4 月 23 日至 27 日競拍投標，競拍底價 18.2 元，每標單最低 1 張、最高 692 張，每人最高得標張數合計不超過 692 張。

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基米近年積極轉型，從傳統基因定序服務拓展至高價值的臨床檢測、核酸藥物 CRDMO(委託開發暨製造服務) 以及儀器代理領域，轉為一站式精準醫療服務大廠。

總經理江俊奇指出，基米提供的 CRDMO 聚焦基因研究與分析，並在早期階段即參與介入，提早建立客戶關係及潛在客戶名單，目前已開始提供疫苗佐劑及短鏈核酸藥物原料藥，未來將加速推進發展。