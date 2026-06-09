鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 15:30

2011 年 6 月 6 日，蘋果年度全球開發者大會 (WWDC) 在加州登場。當天外界焦點看似放在新版作業系統與雲端服務 iCloud，但事後回頭來看，這場發表會更重要的意義在於，它成為蘋果共同創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 最後一次站上蘋果發表會舞台。

《Appleinsider》報導，當時賈伯斯因罹患罕見的胰臟神經內分泌腫瘤，健康狀況已明顯惡化。雖然市場持續關注他的接班問題，但鮮少有人意識到，這將是他最後一次在 WWDC 擔任主講人。

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賈伯斯登台時，全場起立鼓掌致意。他簡短向開發者表達感謝後，隨即進入主題。

他表示，若硬體是蘋果產品的大腦與筋骨，軟體就是靈魂，而當天發表會將聚焦於軟體創新，包括 Mac OS X Lion、iOS 5 以及全新的雲端服務 iCloud。

相較於後來逐漸被人淡忘的 Mac OS X Lion 與 iOS 5，iCloud 最終成為影響蘋果生態系最深遠的產品之一。如今，iPhone、iPad 與 Mac 之間的照片、文件、聯絡人與郵件同步已被視為理所當然，但在 15 年前，這仍是一項全新的概念。

賈伯斯當時在台上強調，iCloud 最大的特色就是「它就是能正常運作 (It just works)」，並坦承蘋果此前推出的雲端服務 MobileMe 並不成功。

他直言：「那不是我們最光彩的時刻，但我們學到了很多。」

事實上，MobileMe 在 2008 年推出後問題頻傳，被視為蘋果史上最失敗的產品之一。根據當時媒體報導，賈伯斯曾因 MobileMe 表現不佳而嚴厲批評團隊，認為產品未能達成跨裝置無縫同步的目標。

而 iCloud 正是蘋果吸取失敗經驗後重新打造的成果。

在 WWDC 2011 上，蘋果展示照片、郵件、聯絡人與文件自動同步功能，讓使用者不再需要透過傳輸線將內容從 Mac 複製到 iPhone 或 iPad。這項功能如今已成為蘋果生態系不可或缺的一部分。

據報導，在長達約兩小時的 WWDC 2011 發表會中，賈伯斯僅負責約四分之一內容，其餘由時任全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 等高層接手介紹。不過，即便健康狀況已大不如前，賈伯斯仍展現一貫的舞台魅力與說服力。

WWDC 結束隔天，賈伯斯還親自前往加州庫比蒂諾市議會，向官員簡報蘋果新總部計畫，也就是後來的 Apple Park。然而，他最終未能親眼看到這座總部落成。