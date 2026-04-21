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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.31%，報93.395元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日14:10，美元/印度盧比上漲0.285點漲幅達0.31%，暫報93.395點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.60%
  • 近 1 週：-0.11%
  • 近 3 月：+2.22%
  • 近 6 月：+5.98%
  • 今年以來：+3.50%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.45，本日上漲0.03%
  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日上漲0.08%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.42，本日上漲0.04%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.33，本日上漲0.06%
  • 歐元/美元相關性-0.31，本日上漲0.09%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日上漲0.37%

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美元/印度盧比93.531+0.45%
人民幣/美元0.1467+0.00%
歐元/美元1.1758-0.24%
加幣/美元0.7320-0.07%
紐元/美元0.5899+0.22%

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