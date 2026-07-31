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外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.85%，報1434.5元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日14:10，美元/韓元上漲12.1點漲幅達0.85%，暫報1434.5點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-8.03%
  • 近 1 週：-3.51%
  • 近 3 月：-3.46%
  • 近 6 月：-1.93%
  • 今年以來：-1.40%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.13%
  • 美元/日元相關性0.49，本日上漲0.48%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.44，本日上漲0.33%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.51，本日上漲0.1%
  • 紐元/美元相關性-0.44，本日上漲0.05%
  • 澳元/美元相關性-0.42，本日上漲0.09%

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美元/韓元1429.1+0.47%
日元/美元0.0062+0.00%
歐元/美元1.1510-0.13%
紐元/美元0.5870-0.05%
澳元/美元0.7028+0.03%

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