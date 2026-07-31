外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.85%，報1434.5元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日14:10，美元/韓元上漲12.1點漲幅達0.85%，暫報1434.5點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-8.03%
- 近 1 週：-3.51%
- 近 3 月：-3.46%
- 近 6 月：-1.93%
- 今年以來：-1.40%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.13%
- 美元/日元相關性0.49，本日上漲0.48%
- 美元/瑞典克朗相關性0.44，本日上漲0.33%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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