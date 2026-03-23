鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.56元下修至5.41元，其中最高估值6.55元，最低估值4.89元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.55(6.55)
|7.62
|7
|最低值
|4.89(5)
|4.15
|0
|平均值
|5.57(5.7)
|6.3
|4.64
|中位數
|5.41(5.56)
|6.36
|6.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|163.57億
|174.65億
|191.43億
|最低值
|157.13億
|164.98億
|177.00億
|平均值
|159.39億
|170.65億
|184.51億
|中位數
|159.01億
|171.34億
|185.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|4.99
|營業收入
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
|142.42億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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