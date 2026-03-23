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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.56元下修至5.41元，其中最高估值6.55元，最低估值4.89元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.55(6.55)7.627
最低值4.89(5)4.150
平均值5.57(5.7)6.34.64
中位數5.41(5.56)6.366.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值163.57億174.65億191.43億
最低值157.13億164.98億177.00億
平均值159.39億170.65億184.51億
中位數159.01億171.34億185.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-845.6427.931.923.214.99
營業收入48.68億94.06億116.38億127.21億142.42億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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