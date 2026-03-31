鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.02元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元上修至-0.02元，其中最高估值0.47元，最低估值-0.65元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.47(0.47)
|0.82
|1.05
|最低值
|-0.65(-0.65)
|-0.22
|0.09
|平均值
|-0.04(-0.04)
|0.3
|0.45
|中位數
|-0.02(-0.05)
|0.24
|0.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.72億
|216.98億
|249.04億
|最低值
|121.01億
|142.56億
|154.89億
|平均值
|146.45億
|185.02億
|205.37億
|中位數
|147.78億
|187.99億
|210.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|-0.17
|營業收入
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
|106.73億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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