鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-20 19:02

台灣中油公司今（20）日與桃園國際機場公司簽署生物多樣性保育合作備忘錄，由董事長方振仁與機場公司董事長楊偉甫代表簽署，為能源業與航空業首度跨界合作，雙方經驗分享並共同推進模式，支持企業投入保育，推動台灣海陸域其他有效保育區或保育共生地（OECMs）認證，響應 2030 年保護全球 30% 海陸域面積的目標。

此次合作源於機場公司在綠色機場轉型的實踐與台灣中油永續願景不謀而合。合作規劃由台灣中油負責整體的保育執行，機場公司則投入資源共同參與。雙方未來將透過互邀參與 ESG 相關活動以深化交流，並藉此機會落實企業對自然資本的保護責任。

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方振仁指出，台灣中油長期投入環境保護、藻礁保育與珊瑚監測，並透過生態保育公益信託基金支持在地社群參與，打造多元保育版圖。

方振仁強調，相關行動與機場公司在綠色轉型的努力契合，此次合作期盼能發揮示範效果，引領更多台灣企業投入生態永續工作。

在全球綠色浪潮的驅動下，台灣中油表示將在穩定供應能源的同時，持續深化環境保護與生態保育。透過此次跨界結盟，促進能源、交通與生態三方共生的永續發展，展現台灣企業落實國際保育目標的決心。