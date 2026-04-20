金居自結3月稅後純益1.73億元年增60.2% 每股純益0.69元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-20 18:16

銅箔廠金居 (8358-TW) 今 (20) 日公布最新獲利資訊，2026 年 3 月金居營收 8.61 億元，年增 42.8%，自結稅後純益 1.73 億元，年增 60.2%，每股純益 0.69 元。

金居總經理李思賢。(鉅亨網記者張欽發攝)

金居現正處於執行買回庫藏股期間，公司在 4 月 13 日決議每股 280-200 元區間買 1000 張庫藏股用於轉讓給員工，股價低於 200 元時也可繼續買進。但今天金居的收盤價報 404 元，已落在可買回庫藏股的價格區間之外。

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在積極提高高階銅箔的生產比重以因應 AI 伺服器的高頻高速運算需求，營收也在向上竄升中，金居 2025 年稅後賺 10.63 億元，年增 15.27%，每股純益達 4.21 元，擬配息每股 2 元。

隨著 AI 伺服器應用需求快速成長，高階銅箔 HVLP4(超低粗度第四代)2026 年供需勢將缺口擴大，目前銅箔廠金居不斷擴線調整，透過產線轉換到 HVLP3 或 HVLP4。