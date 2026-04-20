鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-20 16:31

中工 (2515-TW) 的經營權之爭今 (20) 日畫下句點，同時，中工董座事長周志明、堡新投資董事長鄭斯聰、威京代表沈慶光握手和解，並且已雙方順利達成友好協商，雙方都以公司永續成長與全體股東的最大權益為最優先考量達成共識。

中工董事長周志明(中)、堡新董事長鄭斯聰(左)與、威京代表沈慶光今握手大和解 。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，對於今天的雙方和解，威京方面代表沈慶光今天表示，「長江萬里必定入海，黃河九曲終必一直」，在寶佳與威京這段戀愛的過程中，有很多酸甜苦辣，但雙方都以愛護中工員工、股東為最大共識。

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沈慶光也坦白指出，一個家庭的組合，免不了不盡相同的看法，但雙方非常有默契地達成共識。

中工董事長周志明表示，此次圓滿落幕充分展現大股東對中工未來的深厚期許，為公司注入強心針。未來經營團隊將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更遠的未來。

堡新投資董事長鄭斯聰強調，企業經營應以公司與股東利益為最優先，此次決策旨在降低公司經營的不確定性。未來新的董事會將組成最高決策與監督機構，並將中工交由專業經理人團隊來共同經營。新的經營團隊將透過正確的投資策略與經營效率，達成「讓公司有能力給員工加薪、讓股東有回報、讓客戶得到價值」的目標，再度擦亮中工招牌。

中工將於 5 月 21 日召開股東會進行董事改選，對於先前 由堡新投資提出 12 席董事候選人、威京提出 7 席董事候選人，鄭斯聰指出，距離股東會還有一段時間，雙方將依公司治理組成最優秀的團隊。