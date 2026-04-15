盤後速報 - 台燿(6274)次交易(16)日除息7.51元，參考價938.49元
鉅亨網新聞中心
台燿(6274-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.51元。
首日參考價為938.49元，相較今日收盤價946.00元，息值合計為7.51元，股息殖利率0.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|946.00
|7.5066
|0.79%
|0.0
|2025/04/17
|139.5
|6.504
|4.66%
|0.0
|2024/04/18
|168.0
|4.0075
|2.39%
|0.0
|2023/04/13
|71.1
|4.0
|5.63%
|0.0
|2022/04/14
|74.8
|5.0048
|6.69%
|0.0
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