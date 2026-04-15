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鉅亨速報

盤後速報 - 台燿(6274)次交易(16)日除息7.51元，參考價938.49元

鉅亨網新聞中心

台燿(6274-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.51元。

首日參考價為938.49元，相較今日收盤價946.00元，息值合計為7.51元，股息殖利率0.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 946.00 7.5066 0.79% 0.0
2025/04/17 139.5 6.504 4.66% 0.0
2024/04/18 168.0 4.0075 2.39% 0.0
2023/04/13 71.1 4.0 5.63% 0.0
2022/04/14 74.8 5.0048 6.69% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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