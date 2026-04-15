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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.09元上修至23.31元，其中最高估值28.35元，最低估值17.63元，預估目標價為870元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|28.35(28.35)
|55.96
|91.98
|最低值
|17.63(17.63)
|26.24
|48.82
|平均值
|23.14(22.82)
|37.27
|70.4
|中位數
|23.31(23.09)
|36.15
|70.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51,741,480
|85,008,830
|130,738,880
|最低值
|38,840,000
|51,901,000
|130,738,880
|平均值
|45,537,970
|65,213,010
|130,738,880
|中位數
|45,226,280
|64,038,500
|130,738,880
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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