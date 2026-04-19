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鉅亨速報

盤中速報 - AAVE大跌12.08%，報101.2美元

鉅亨網新聞中心

AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過12.08%，最新價格101.2美元，總成交量達0.40億美元，總市值15.57億美元，目前市值排名第 23 名。

近 1 日最高價：116.1美元，近 1 日最低價：99.2美元，流通供給量：15,373,926。

Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+21.72%
  • 近 1 月：-0.23%
  • 近 3 月：-31.86%
  • 近 6 月：-46.46%
  • 今年以來：-22.75%

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