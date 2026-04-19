鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.25億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-19 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅114%；Prometeus(PROM)24小時跌幅39.3%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅25.9%。

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近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅42.7%；DEGO(DEGO)近一週漲幅41.6%；DENT(DENT)近一週漲幅35.8%。