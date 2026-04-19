鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.25億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格75,639.6美元，24小時漲跌幅-2.14%；以太幣(ETH)現報價格2,347.03美元，24小時漲跌幅-3.06%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達9.25億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達6.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.08億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅114%；Prometeus(PROM)24小時跌幅39.3%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅25.9%。
近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅42.7%；DEGO(DEGO)近一週漲幅41.6%；DENT(DENT)近一週漲幅35.8%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅165%；ORDI(ORDI)近一週跌幅128%；Prometeus(PROM)近一週跌幅106%。
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