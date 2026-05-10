盤中速報 - Notcoin大跌8.26%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Notcoin(NOT)在過去 24 小時內跌幅超過8.26%，最新價格0美元，總成交量達0.22億美元，總市值0.62億美元，目前市值排名第 114 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：99,429,405,867。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+70.96%
- 近 1 月：+90.17%
- 近 3 月：+70.96%
- 近 6 月：-11.15%
- 今年以來：+18.77%
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