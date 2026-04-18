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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至292元，幅度約3.91%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由281元上修至292元，調升幅度3.91%。其中最高估值505元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀4位。

穩懋(3105-TW)今(17日)收盤價為539元。近5日股價上漲16.16%，相關半導體類指數近5日上漲8.12%，櫃買市場加權指數上漲6.54%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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