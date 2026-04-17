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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為253.61元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.31元，其中最高估值17.2元，最低估值9.7元，預估目標價為253.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.2(17.2)21.5517.4415
最低值9.7(9.7)9.636.387.87
平均值13.66(13.82)14.761311.64
中位數13.31(13.8)14.0513.7112.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值200.39億225.94億182.61億150.45億
最低值150.03億134.94億106.93億100.69億
平均值169.69億172.76億153.49億133.36億
中位數168.97億166.49億159.78億148.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.231.533.973.798.89
營業收入38.24億57.41億66.27億82.86億119.08億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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