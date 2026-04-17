鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為253.61元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.31元，其中最高估值17.2元，最低估值9.7元，預估目標價為253.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.2(17.2)
|21.55
|17.44
|15
|最低值
|9.7(9.7)
|9.63
|6.38
|7.87
|平均值
|13.66(13.82)
|14.76
|13
|11.64
|中位數
|13.31(13.8)
|14.05
|13.71
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|200.39億
|225.94億
|182.61億
|150.45億
|最低值
|150.03億
|134.94億
|106.93億
|100.69億
|平均值
|169.69億
|172.76億
|153.49億
|133.36億
|中位數
|168.97億
|166.49億
|159.78億
|148.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|8.89
|營業收入
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
|119.08億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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