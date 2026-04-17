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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.34元上修至3.42元，其中最高估值5.08元，最低估值2.89元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.08(3.8)5.164.634.57
最低值2.89(2.89)3.263.644.57
平均值3.58(3.35)3.794.064.57
中位數3.42(3.34)3.684.164.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值89.22億97.38億105.76億109.09億
最低值85.20億88.50億83.36億95.08億
平均值86.81億92.14億96.01億102.08億
中位數86.89億91.98億96.48億102.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.864.153.224.023.58
營業收入47.59億59.74億80.23億82.02億87.90億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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