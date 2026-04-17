鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為143.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.34元上修至3.42元，其中最高估值5.08元，最低估值2.89元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.08(3.8)
|5.16
|4.63
|4.57
|最低值
|2.89(2.89)
|3.26
|3.64
|4.57
|平均值
|3.58(3.35)
|3.79
|4.06
|4.57
|中位數
|3.42(3.34)
|3.68
|4.16
|4.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|89.22億
|97.38億
|105.76億
|109.09億
|最低值
|85.20億
|88.50億
|83.36億
|95.08億
|平均值
|86.81億
|92.14億
|96.01億
|102.08億
|中位數
|86.89億
|91.98億
|96.48億
|102.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|3.58
|營業收入
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
|87.90億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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