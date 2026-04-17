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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.46%，報97.766點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日20:50，美元指數下跌0.45點跌幅達0.46%，暫報97.766點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.74%
  • 近 1 週：-0.77%
  • 近 3 月：-1.35%
  • 近 6 月：-0.30%
  • 今年以來：-0.27%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.18 0.42%
美元/日元 158.45 -0.40%
英鎊/美元 1.36 0.38%
美元/加幣 1.37 -0.29%
美元/瑞典克朗 9.12 -0.70%
美元/瑞郎 0.78 -0.51%

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焦點速報美元指數

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美元指數97.680-0.54%
歐元/美元1.1837+0.48%
美元/日元158.37-0.45%
英鎊/美元1.3580+0.41%
美元/加幣1.3657-0.33%
美元/瑞典克朗9.1060-0.83%
美元/瑞郎0.7789-0.56%

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