焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.46%，報97.766點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日20:50，美元指數下跌0.45點跌幅達0.46%，暫報97.766點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.74%
- 近 1 週：-0.77%
- 近 3 月：-1.35%
- 近 6 月：-0.30%
- 今年以來：-0.27%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.18
|0.42%
|美元/日元
|158.45
|-0.40%
|英鎊/美元
|1.36
|0.38%
|美元/加幣
|1.37
|-0.29%
|美元/瑞典克朗
|9.12
|-0.70%
|美元/瑞郎
|0.78
|-0.51%
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