search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orla Mining Ltd(ORLA-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為23.28元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Orla Mining Ltd(ORLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.71元，其中最高估值2.34元，最低估值1.3元，預估目標價為23.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.34(2.34)2.73.522.89
最低值1.3(1.3)1.211.591.63
平均值1.83(1.81)1.82.612.24
中位數1.71(1.63)1.732.712.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.25億21.41億25.32億16.60億
最低值14.74億13.96億14.55億14.34億
平均值17.37億16.94億21.39億15.47億
中位數17.00億16.06億21.90億15.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.110.17-0.090.280.33
營業收入409萬1.93億2.34億3.44億10.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Orla Mining Ltd(ORLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSORLA

相關行情

台股首頁我要存股
Orla Mining Ltd16.09-0.37%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty