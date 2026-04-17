鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orla Mining Ltd(ORLA-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為23.28元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Orla Mining Ltd(ORLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.71元，其中最高估值2.34元，最低估值1.3元，預估目標價為23.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.7
|3.52
|2.89
|最低值
|1.3(1.3)
|1.21
|1.59
|1.63
|平均值
|1.83(1.81)
|1.8
|2.61
|2.24
|中位數
|1.71(1.63)
|1.73
|2.71
|2.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.25億
|21.41億
|25.32億
|16.60億
|最低值
|14.74億
|13.96億
|14.55億
|14.34億
|平均值
|17.37億
|16.94億
|21.39億
|15.47億
|中位數
|17.00億
|16.06億
|21.90億
|15.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|0.17
|-0.09
|0.28
|0.33
|營業收入
|409萬
|1.93億
|2.34億
|3.44億
|10.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Orla Mining Ltd(ORLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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