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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.91元上修至12.43元，其中最高估值17.63元，最低估值4.7元，預估目標價為215.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.63(17.63)
|15
|16.75
|18.38
|最低值
|4.7(4.7)
|6.55
|8.19
|10.44
|平均值
|11.63(11.28)
|11.02
|12.19
|13.59
|中位數
|12.43(11.91)
|11.54
|12.06
|12.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,809.01億
|2,603.48億
|2,576.42億
|2,584.88億
|最低值
|1,796.00億
|1,822.69億
|1,867.55億
|2,147.75億
|平均值
|2,210.74億
|2,068.30億
|2,114.97億
|2,366.32億
|中位數
|2,157.38億
|2,022.25億
|2,101.47億
|2,366.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|6.63
|營業收入
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
|1,845.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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