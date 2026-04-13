伊朗戰爭衝擊 美國油價分化 加州汽油逼近6美元創新高 柴油飆至7.75美元

鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 07:00

伊朗戰爭持續衝擊全球能源市場，荷姆茲海峽航運量較 2 月 28 日戰事爆發前大幅萎縮超過 90%，推升國際油價並外溢至美國本土，尤其加劇加州能源供應壓力。綜合外電報導顯示，儘管美國整體仍具一定能源自給能力，但區域性供應失衡已使價格明顯上揚。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，截至週一(13 日)，全美普通汽油平均價格為每加侖 4.13 美元，但加州已高達 5.89 美元，明顯高於全國水準；柴油價格更於 4 月 9 日飆升至每加侖 7.75 美元，創下歷史新高，凸顯當地能源市場緊張程度。

‌



分析指出，加州長期以來油價居高不下，部分原因在於該州採行更嚴格的燃料標準，提高煉製與供應成本。同時，加州與美國墨西哥灣沿岸主要油氣產區的管線連接有限，使其難以依賴國內輸送，轉而仰賴海外進口。數據顯示，加州約 75% 的原油仰賴進口，汽油與航空燃油供應亦部分來自國際市場。

目前，來自亞洲的供應正面臨壓力。包括南韓與印度等主要出口國，因中東原油供應受阻導致庫存緊張，其中南韓已於 3 月實施燃料出口限制。這使原本仰賴亞洲供應的加州市場面臨更大競爭壓力。

雪佛龍 (CVX-US) 下游、中游與化學業務總裁 Andy Walz 先前表示，美國西岸供應風險正在升高，亞洲市場已率先感受到中東原油減少的衝擊，而加州與亞洲供應鏈高度連動，價格將率先反映壓力。他指出，若中國、南韓或印度本身需求吃緊，除非價格具有足夠吸引力，否則不會優先將能源出口至加州。

Walz 進一步警告，能源緊縮將分為兩階段發酵，首先是價格上漲，其次則是實體供應短缺，最終可能影響當地經濟與國家安全。他強調，穩定且可靠的能源供應對加州乃至全美經濟安全至關重要。