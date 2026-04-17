安倉營造得標新民權抽水站機組及附屬設備更新工程 金額4.97億元
鉅亨網記者張欽發 台北
安倉營造 (5548-TW) 在公共工程案量持續成長及公共工程單價提升帶動下，業績表現持續穩健成長，安倉營造今 (17) 日公布參加台北市政府工務局水利工程處「新民權抽水站機組及附屬設備更新工程」採購案公開招標，以最有利標 4.97 億元得標。
安倉營造 2025 年營收 24.94 億元，毛利率 11.16%，稅後純益 1.16 億元，每股純益 2.03 元，擬配發現金股息 1 元及股票股利 0.9 元，合計爲 1.9 元。
安倉營造 2026 年營收 6.66 億元，年增 13.03%。
安倉營造主要營收來自於政府部門，來自於基礎建設，道路橋梁、電力、水利、鐵道、都市重劃等，公司看好未來 3-5 年的基礎建設案將會穩定釋出，對公司穩健發展有利。
- 靈活投資全球市場，享5萬美元模擬交易！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 半導體S廊帶建設商機誘人 久舜營造插旗南台灣高雄分公司開幕
- 三洋實業與麗明營造合作拿下高雄白埔產業園區133億元開發標案
- 久舜營造上櫃掛牌交易早盤最高23.1元漲幅達13.23%
- 久舜營造完成競拍並敲定2/3以每股20.4元上櫃掛牌交易
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇