安倉營造得標新民權抽水站機組及附屬設備更新工程 金額4.97億元

安倉營造 2025 年營收 24.94 億元，毛利率 11.16%，稅後純益 1.16 億元，每股純益 2.03 元，擬配發現金股息 1 元及股票股利 0.9 元，合計爲 1.9 元。

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安倉營造主要營收來自於政府部門，來自於基礎建設，道路橋梁、電力、水利、鐵道、都市重劃等，公司看好未來 3-5 年的基礎建設案將會穩定釋出，對公司穩健發展有利。