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安倉營造得標新民權抽水站機組及附屬設備更新工程 金額4.97億元

鉅亨網記者張欽發 台北

安倉營造 (5548-TW) 在公共工程案量持續成長及公共工程單價提升帶動下，業績表現持續穩健成長，安倉營造今 (17) 日公布參加台北市政府工務局水利工程處「新民權抽水站機組及附屬設備更新工程」採購案公開招標，以最有利標 4.97 億元得標。

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安倉營造董事長張立雍。(鉅亨網記者張欽發攝)

安倉營造 2025 年營收 24.94 億元，毛利率 11.16%，稅後純益 1.16 億元，每股純益 2.03 元，擬配發現金股息 1 元及股票股利 0.9 元，合計爲 1.9 元。


安倉營造 2026 年營收 6.66 億元，年增 13.03%。

安倉營造主要營收來自於政府部門，來自於基礎建設，道路橋梁、電力、水利、鐵道、都市重劃等，公司看好未來 3-5 年的基礎建設案將會穩定釋出，對公司穩健發展有利。

 


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