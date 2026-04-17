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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(20)日除息0.11元，參考價24.67元

鉅亨網新聞中心

富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。

首日參考價為24.67元，相較今日收盤價24.78元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 24.78 0.11 0.44% 0.0
2026/03/17 22.82 0.11 0.48% 0.0
2026/02/25 23.26 0.11 0.47% 0.0
2026/01/20 23.83 0.11 0.46% 0.0
2025/12/16 23.24 0.11 0.47% 0.0


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