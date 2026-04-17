盤後速報 - 富邦美國特別股(00717)次交易(20)日除息0.14元，參考價15.03元
鉅亨網新聞中心
富邦美國特別股(00717-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為15.03元，相較今日收盤價15.17元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|15.17
|0.141
|0.93%
|0.0
|2026/01/20
|15.43
|0.141
|0.91%
|0.0
|2025/10/20
|14.84
|0.141
|0.95%
|0.0
|2025/07/16
|14.11
|0.141
|1.0%
|0.0
|2025/04/23
|14.86
|0.173
|1.16%
|0.0
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