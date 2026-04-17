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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由181.07元上修至182.57元，其中最高估值217.05元，最低估值153.49元，預估目標價為2700元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|217.05(217.05)
|212.25
|237.25
|最低值
|153.49(153.49)
|165.87
|165.88
|平均值
|183.42(182.69)
|193.97
|201.66
|中位數
|182.57(181.07)
|194
|201.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71,168,590
|80,269,860
|91,069,920
|最低值
|60,204,560
|63,873,480
|65,650,560
|平均值
|64,618,920
|69,313,110
|75,799,150
|中位數
|64,036,000
|69,167,690
|73,238,060
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|21,275,407
|25,915,410
|17,902,322
|22,625,049
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,147,888
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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