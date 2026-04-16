鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為17.70元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.67元，其中最高估值4.81元，最低估值2.3元，預估目標價為17.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.81(4.81)
|4.18
|3.99
|3.89
|最低值
|2.3(2.3)
|2.34
|2.77
|3.33
|平均值
|3.54(3.38)
|3.36
|3.5
|3.62
|中位數
|3.67(3.45)
|3.14
|3.5
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,246.45億
|1,213.73億
|1,161.79億
|1,132.84億
|最低值
|853.80億
|903.05億
|907.70億
|908.39億
|平均值
|1,083.65億
|1,046.37億
|1,053.45億
|1,034.81億
|中位數
|1,114.30億
|1,036.35億
|1,076.28億
|1,063.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|3.06
|營業收入
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
|890.59億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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