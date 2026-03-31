鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.03元，其中最高估值1.13元，最低估值0.33元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.13(1.16)
|1.54
|1.83
|1.79
|最低值
|0.33(0.33)
|0.8
|1.3
|1.79
|平均值
|0.98(0.98)
|1.27
|1.57
|1.79
|中位數
|1.03(1.01)
|1.3
|1.57
|1.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.40億
|92.64億
|94.77億
|94.50億
|最低值
|83.48億
|82.50億
|90.92億
|94.50億
|平均值
|86.29億
|89.15億
|92.97億
|94.50億
|中位數
|86.57億
|89.38億
|93.43億
|94.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.65
|0.39
|2.50
|1.60
|0.39
|營業收入
|55.25億
|72.34億
|85.72億
|88.65億
|87.44億
詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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