search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.03元，其中最高估值1.13元，最低估值0.33元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.13(1.16)1.541.831.79
最低值0.33(0.33)0.81.31.79
平均值0.98(0.98)1.271.571.79
中位數1.03(1.01)1.31.571.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.40億92.64億94.77億94.50億
最低值83.48億82.50億90.92億94.50億
平均值86.29億89.15億92.97億94.50億
中位數86.57億89.38億93.43億94.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.650.392.501.600.39
營業收入55.25億72.34億85.72億88.65億87.44億

詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNOV

相關行情

台股首頁我要存股
國民油井華高18.56-6.64%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty