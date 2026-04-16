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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至14.79元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.45元上修至14.79元，其中最高估值16.18元，最低估值11.88元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.18(16.18)21.6730.9821.7
最低值11.88(11.88)14.2917.119.85
平均值14.69(14.4)18.2621.9620.85
中位數14.79(14.45)18.7421.8721

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,673.95億2,162.15億3,037.69億2,750.00億
最低值1,411.58億1,654.35億1,919.05億2,206.94億
平均值1,600.54億2,002.72億2,436.02億2,478.47億
中位數1,599.06億2,014.53億2,372.83億2,478.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.126.575.197.0410.63
營業收入568.32億759.36億693.50億901.16億1,222.36億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSM

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