鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至14.79元，預估目標價為450.00元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.45元上修至14.79元，其中最高估值16.18元，最低估值11.88元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.18(16.18)
|21.67
|30.98
|21.7
|最低值
|11.88(11.88)
|14.29
|17.1
|19.85
|平均值
|14.69(14.4)
|18.26
|21.96
|20.85
|中位數
|14.79(14.45)
|18.74
|21.87
|21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,673.95億
|2,162.15億
|3,037.69億
|2,750.00億
|最低值
|1,411.58億
|1,654.35億
|1,919.05億
|2,206.94億
|平均值
|1,600.54億
|2,002.72億
|2,436.02億
|2,478.47億
|中位數
|1,599.06億
|2,014.53億
|2,372.83億
|2,478.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|10.63
|營業收入
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
|1,222.36億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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