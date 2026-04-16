鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至4.91元，預估目標價為189.08元
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根據FactSet最新調查，共41位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.02元下修至4.91元，其中最高估值7.56元，最低估值4.23元，預估目標價為189.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.56(7.56)
|11.13
|13.47
|10.85
|最低值
|4.23(4.27)
|4.76
|7.14
|10.85
|平均值
|5.08(5.1)
|7.43
|9.99
|10.85
|中位數
|4.91(5.02)
|7.29
|10
|10.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,568.35億
|1,801.62億
|2,089.24億
|2,247.58億
|最低值
|1,428.04億
|1,387.59億
|1,543.57億
|2,009.38億
|平均值
|1,524.14億
|1,690.92億
|1,892.29億
|2,128.48億
|中位數
|1,525.88億
|1,694.41億
|1,885.49億
|2,128.48億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|營業收入
|1,329.20億
|1,267.39億
|1,313.25億
|1,380.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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