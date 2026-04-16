鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.98元下修至4.85元，其中最高估值9.48元，最低估值3.01元，預估目標價為143.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.48(9.48)
|6.8
|8.6
|最低值
|3.01(2.96)
|3.37
|3.72
|平均值
|5.17(5.2)
|5.62
|6.87
|中位數
|4.85(4.98)
|5.7
|7.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.66億
|81.57億
|86.65億
|最低值
|72.82億
|74.79億
|76.18億
|平均值
|74.53億
|77.39億
|80.44億
|中位數
|74.39億
|76.83億
|79.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|3.14
|營業收入
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
|71.38億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇