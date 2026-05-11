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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.61元，其中最高估值2元，最低估值0.96元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2(2)
|2.46
|2.52
|2.28
|最低值
|0.96(0.96)
|0.87
|0.97
|1.78
|平均值
|1.56(1.56)
|1.69
|1.83
|2.03
|中位數
|1.61(1.57)
|1.69
|1.82
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|579.99億
|622.52億
|622.52億
|496.78億
|最低值
|430.00億
|452.43億
|465.05億
|496.78億
|平均值
|499.69億
|510.24億
|526.05億
|496.78億
|中位數
|501.81億
|492.18億
|508.48億
|496.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|1.66
|營業收入
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
|442.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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