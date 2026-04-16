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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為61.14元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金田(GFI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至6元，其中最高估值7.27元，最低估值4.65元，預估目標價為61.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.27(7.27)8.458.926.9
最低值4.65(4.65)4.443.753.68
平均值5.89(5.84)6.075.484.91
中位數6(5.9)5.945.024.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值147.64億163.46億168.24億140.88億
最低值117.22億104.58億109.39億118.03億
平均值129.20億131.25億128.88億129.46億
中位數127.89億126.44億128.18億129.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.890.800.791.394.00
營業收入41.72億42.85億44.96億51.96億87.78億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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