鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為61.14元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金田(GFI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至6元，其中最高估值7.27元，最低估值4.65元，預估目標價為61.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.27(7.27)
|8.45
|8.92
|6.9
|最低值
|4.65(4.65)
|4.44
|3.75
|3.68
|平均值
|5.89(5.84)
|6.07
|5.48
|4.91
|中位數
|6(5.9)
|5.94
|5.02
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|147.64億
|163.46億
|168.24億
|140.88億
|最低值
|117.22億
|104.58億
|109.39億
|118.03億
|平均值
|129.20億
|131.25億
|128.88億
|129.46億
|中位數
|127.89億
|126.44億
|128.18億
|129.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|4.00
|營業收入
|41.72億
|42.85億
|44.96億
|51.96億
|87.78億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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