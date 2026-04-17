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鉅亨速報

盤後速報 - 愛之味(1217)下週(4月24日)除息0.25元，預估參考價10.15元

鉅亨網新聞中心

愛之味(1217-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(4月17日)收盤價10.40元計算，預估參考價為10.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛之味(1217-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品。近5日股價上漲0.98%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/24 10.40 0.25 2.4% 0.0
2025/04/24 11.7 0.37 3.16% 0.0
2024/04/19 12.15 0.23 1.89% 0.0
2023/04/07 11.8 0.4 3.39% 0.0
2022/07/12 10.85 0.3 2.76% 0.0

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集中市場加權指數36804.34-0.88%
愛之味10.4+0.48%

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