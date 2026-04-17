盤後速報 - 愛之味(1217)下週(4月24日)除息0.25元，預估參考價10.15元
鉅亨網新聞中心
愛之味(1217-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(4月17日)收盤價10.40元計算，預估參考價為10.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
愛之味(1217-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品。近5日股價上漲0.98%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/24
|10.40
|0.25
|2.4%
|0.0
|2025/04/24
|11.7
|0.37
|3.16%
|0.0
|2024/04/19
|12.15
|0.23
|1.89%
|0.0
|2023/04/07
|11.8
|0.4
|3.39%
|0.0
|2022/07/12
|10.85
|0.3
|2.76%
|0.0
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