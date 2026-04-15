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鉅亨速報

盤後速報 - 華研(8446)次交易(16)日除息8元，參考價91.1元

鉅亨網新聞中心

華研(8446-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為91.1元，相較今日收盤價99.10元，息值合計為8.0元，股息殖利率8.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 99.10 8.0 8.07% 0.0
2025/04/17 109.0 8.0 7.34% 0.0
2024/04/25 108.0 6.0 5.56% 0.0
2023/04/20 93.7 5.0 5.34% 0.0
2022/04/21 87.6 4.5 5.14% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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