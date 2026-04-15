盤後速報 - 華研(8446)次交易(16)日除息8元，參考價91.1元
鉅亨網新聞中心
華研(8446-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為91.1元，相較今日收盤價99.10元，息值合計為8.0元，股息殖利率8.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|99.10
|8.0
|8.07%
|0.0
|2025/04/17
|109.0
|8.0
|7.34%
|0.0
|2024/04/25
|108.0
|6.0
|5.56%
|0.0
|2023/04/20
|93.7
|5.0
|5.34%
|0.0
|2022/04/21
|87.6
|4.5
|5.14%
|0.0
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