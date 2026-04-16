盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(17)日除息0.68元，參考價32.0元
鉅亨網新聞中心
新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。
首日參考價為32.0元，相較今日收盤價32.68元，息值合計為0.68元，股息殖利率2.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/17
|32.68
|0.68
|2.08%
|0.0
|2026/01/16
|26.08
|0.76
|2.91%
|0.0
|2025/10/22
|21.9
|0.65
|2.97%
|0.0
|2025/07/18
|18.56
|0.48
|2.59%
|0.0
|2025/04/22
|15.25
|0.15
|0.98%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉AI硬投資夯！半導體ETF嗨翻 00904漲逾3%飆歷史新高
- 左擁Token經濟學、右抱AI代理紅利 這5檔半導體ETF報酬愈沉愈香
- 00904換股擁抱鴻勁、威剛等4檔 00919、00929按兵不動僅調權重
- 投信法人看旺開紅盤金馬報喜！AI供應鏈迎收割期 企業獲利看增逾3成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇