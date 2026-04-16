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鉅亨速報

盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(17)日除息0.68元，參考價32.0元

鉅亨網新聞中心

新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。

首日參考價為32.0元，相較今日收盤價32.68元，息值合計為0.68元，股息殖利率2.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/17 32.68 0.68 2.08% 0.0
2026/01/16 26.08 0.76 2.91% 0.0
2025/10/22 21.9 0.65 2.97% 0.0
2025/07/18 18.56 0.48 2.59% 0.0
2025/04/22 15.25 0.15 0.98% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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新光臺灣半導體3032.68+2.09%

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