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鉅亨速報

盤後速報 - 雙鍵(4764)下週(4月23日)除息1元，預估參考價192.5元

鉅亨網新聞中心

雙鍵(4764-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(4月16日)收盤價193.50元計算，預估參考價為192.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙鍵(4764-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為塑膠添加劑及UV光固化產品等產品之研發、製造與銷售。近5日股價上漲43.75%，集中市場加權指數上漲5.64%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 193.50 1.0 0.52% 0.0
2023/07/21 47.0 0.5 1.06% 0.0
2022/07/20 56.0 0.4 0.71% 0.6
2021/09/01 59.7 0.3 0.5% 0.7
2020/10/06 61.0 1.2218 2.0% 0.0

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