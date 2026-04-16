盤後速報 - 雙鍵(4764)下週(4月23日)除息1元，預估參考價192.5元
鉅亨網新聞中心
雙鍵(4764-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(4月16日)收盤價193.50元計算，預估參考價為192.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙鍵(4764-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為塑膠添加劑及UV光固化產品等產品之研發、製造與銷售。近5日股價上漲43.75%，集中市場加權指數上漲5.64%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|193.50
|1.0
|0.52%
|0.0
|2023/07/21
|47.0
|0.5
|1.06%
|0.0
|2022/07/20
|56.0
|0.4
|0.71%
|0.6
|2021/09/01
|59.7
|0.3
|0.5%
|0.7
|2020/10/06
|61.0
|1.2218
|2.0%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雙鍵(4764)大漲7.2%，報201元
- 盤中速報 - 雙鍵(4764)急拉6.23%報181.0元，成交465張
- 【量大強漲股整理】台股創新高，【大立光】漲停⊕背後真相！這族群即將複製【5475德宏】+418%傳奇！
- 盤中速報 - 雙鍵(4764)急拉6.23%報187.5元，成交556張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇